نعش الملكة إليزابيث يغادر قلعة بالمورال

2022/09/11 | 12:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت الرحلة الأولى بمسار نعش الملكة إليزابيث الثانية، الأحد، وذلك بمغادرة قلعة بالمورال، حيث توفيت يوم الخميس، بطريقه إلى العاصمة الإسكتلندية إدنبرة.

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