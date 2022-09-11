“سوق الأحد” الشهير في سريناغار نقطة جذب كبيرة للمتسوقين ذوي الميزانية المحدودة    

2022/09/11 | 13:41 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ هذا البازار في الهند وتحديداً سريناغار،هو مركز اهتمام المشترين من جميع أنحاء وادي كشمير ، حيث يمكن رؤية الآلاف من الناس، وخاصة أولئك المشغولين في أيام الأسبوع، يحتشدون في البازار، في حين أن السياح الذين يزورون الوادي جعلوا زيارتهم لهذا السوق امراً منتظماً كلما زاروا هذه المنطقة.وفي هذا السوق أقام الآلاف […]

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