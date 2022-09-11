نعش الملكة إليزابيث الثانية يغادر قصر بالمورال المقر الملكي بإتجاه إدنبره

2022/09/11 | 13:57 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غادر نعش الملكة البريطانية إليزابيث الثانية، اليوم الأحد قصر بالمورال المقر الملكي الصيفي في اسكتلندا، حيث توفيت الخميس الماضي عن 96 عاما، في اتجاه إدنبره.وتألف الموكب الجنائزي من سبع سيارات تتقدمها سيارة تحمل النعش الملفوف بالعلم الملكي الاسكتلندي، والذي … Readmore

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