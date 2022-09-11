رسمياً توقف عمل وحدات الطاقة في محطة زاباروجيا الكهروذرية

2022/09/11 | 13:57 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال فلاديمير روغوف عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، إن سبب وقف عمل كل وحدات الطاقة في المحطة الكهروذرية، يكمن في احتمال حدوث حالة طوارئ.ونوه روغوف، بأن التوربينات والمفاعلات في المحطة تعمل بشكل متذبذب بسبب القصف الأوكراني المستمر.وذكر روغوف، … Readmore

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