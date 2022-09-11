مصر.. الإعدام لقاض قتل زوجته بعد أن هددت بكشف فساده

2022/09/11 | 14:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاقبت محكمة جنايات الجيزة في مصر، الأحد، زوج الإعلامية شيماء جمال وشريكه بالإعدام شنقا بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، حسبما أفادت صحف محلية.

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