2022/09/11 | 14:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، توضيحاً بشأن تأخر تزويد المواطنين بالبطاقة الوطنية.وقالت الوزارة في بيان،تلقاه/المركز الخبري الوطني/، إنها “تسعى وبجميع مفاصلها وتشكيلاتها إلى تقديم الخدمات وتوفيرها للمواطنين الكرام وتبسيط الإجراءات والانتقال […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص توضيح من الداخلية يخص تأخر تزويد المواطنين بالبطاقة التموينية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توضيح من الداخلية يخص تأخر تزويد المواطنين بالبطاقة التموينية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توضيح من الداخلية يخص تأخر تزويد المواطنين بالبطاقة التموينية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).