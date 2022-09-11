بعد وفاة الملكة اليزابيث.. ارتفاع الباحثين حول العالم عن رحلات طيران إلى لندن بنسبة 40%

2022/09/11 | 14:16 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: متابعة

كشفت شركة “هوبر” للسفريات والسياحة عن ملاحظتها زيادة عمليات البحث عن رحلات جوية متجهة من لندن إلى الولايات المتحدة، وذلك عقب وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

وأكدت أن عمليات البحث شهدت ارتفاعًا بنسبة 49% مقارنة باليوم السابق، في ساعة الإعلان عن وفاة الملكة.

وأشارت “هوبر” إلى أن عمليات البحث عن رحلات الطيران من جميع أنحاء العالم إلى مطارات لندن ارتفعت بنسبة 40% مقارنة باليوم السابق، وقفزت بنسبة 41 في المائة مقارنة بثلاث ساعات قبل إعلان وفاة الملكة، وفقاً لما ذكره موقع “euronews”.

ويأتي تزايد البحث عن رحلات الطيران في إطار تراجع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار، وهو ما يجعل بريطانيا وجهة سياحية مميزة للمسافرين من الولايات المتحدة.

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