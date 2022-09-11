كنوز يكشفها الجفاف في العراق

2022/09/11 | 14:22 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت موجات الجفاف في أرض الرافدين عن كنوز كانت مغمورة بالمياه.في دهوك بإقليم كردستان العراق، عادت ملامح قرية إلى الظهور بعدما غمرتها المياه وهجرها أهلها قبل عقود.فما القصة؟

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