محافظة بغداد تكشف عن مشاريع ستنفذ في أربعة أقضية ضمن القرض الصيني

2022/09/11 | 14:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – حسن الفواز

كشفت مديرية المجاري في محافظة بغداد، اليوم الأحد، عن مشاريعها في 10 مناطق بالعاصمة، فيما أشارت إلى أن هذه المشاريع ضمن القرض الصيني وتخصيصات قانون الأمن الغذائي.

وقال مدير المجاري فراس عبد الله لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "من المشاريع المؤمل مباشرة العمل بها نهاية العام الحالي أو مطلع العام المقبل، أربعة مشاريع ستراتيجية سيتم تنفيذها في ناحية الوحدة والنهروان وسبع البور وأبو غريب"، مبيناً، أنه "تم تخصيص المبالغ اللازمة لهذه المشاريع من وزارتي التخطيط والمالية".

وأضاف، أن "تنفيذ المشاريع سيكون على القرض الصيني، إذ تجري حالياً عملية تدقيق الأسعار النهائية لكشوفات المشاريع الأربعة، وسترفع إلى وزارة التخطيط للمصادقة عليها ليتم بعد ذلك الإعلان عنها"، مشيراً إلى أن "هذه المناطق غير مخدومة، ولدى مديرية المجاري حلول مؤقتة تخص مياه الأمطار، لأن الصرف الصحي يحتاج الى محطة معالجة لتصريف مياه الأنهر ومشاريع البزل".

وأكد أهمية "معالجة مياه الصرف الصحي، لأن هذه المناطق لاتوجد فيها أي محطة معالجة، بل يتم اعتماد شبكات صغيرة في الشوارع لتصريف الأمطار، فضلاً عن قيام بعض المواطنين بالتجاوز على هذه الشبكات"، لافتاً إلى أن "المديرية تعمل على رفع التجاوزات بين الحين والآخر".

وتابع عبد الله، "بحسب أموال قانون الأمن الغذائي فقد شملت مناطق غير مخدومة في قضاء المحمودية ومنطقة الحسينية، اضافة الى حي التأميم في ناحية الجسر بمشاريع خدمية"، لافتاً الى "حاجة مديرية المجاري لدعم مالي أكثر؛ بسبب زيادة المشاريع هذا العام عن العام الماضي، ودخول مشروع قضاء الزهور، (الحسينية سابقاً) إلى الخدمة، في حين لم ترتفع التخصيصات المالية عن العام الماضي، وهو ما يؤثر في باقي المناطق".

وذكر مدير مجاري بغداد، أن "هناك مشروعين قيد التنفيذ في ناحية اليوسفية وقضاء الطارمية"، موضحاً، أن "المديرية تحاول، في العام الحالي ايضاً، إدراج مشروع ستراتيجي في منطقة الراشدية، ولكن هذا الأمر مرتبط بالدعم المالي".

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