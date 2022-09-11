ثبات أسعار الذهب في مصر خلال أسبوع عند مستوى 1113 جنيهاً

2022/09/11 | 14:37 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة - مباشر: شهدت أسعار الذهب ثباتاً نسبياً بالأسواق المحلية خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء السبت، في حين شهدت الأسعار بالأسواق العالمية ارتفاعاً طفيفاً في سعر تداول الأوقية خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة.وقال سعيد إمبابي، المدير …

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