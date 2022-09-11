2022/09/11 | 14:37 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت رابطة المصارف الخاصة العراقية، اليوم الأحد، ارتفاع نسبة الشمول المالي في العراق إلى 33.5% نتيجة الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي في تنفيذ ستراتيجية الشمول المالي.وقال المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة العراقية، علي طارق، بحسب …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المصارف الخاصة تعلن ارتفاع نسبة الشمول المالي في العراق) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المصارف الخاصة تعلن ارتفاع نسبة الشمول المالي في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).