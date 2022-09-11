القبض على شخص تطاول على

2022/09/11 | 14:39 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز - أمنأعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الاحد، القبض على شخص نشر مقطع مسيء على منصات التواصل الاجتماعي يتطاول فيه على "الرموز الدينية".

وقال الجهاز في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بعد ظهور أحد الأشخاص في مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي أساء فيه لمقام أئمة أهل البيت عليهم السلام، تم تشكيل فريق عمل خاص من مفارز جهاز الأمن الوطني في بغداد وكركوك لإلقاء القبض عليه وفقاً لمذكرة قبض قضائية، وبعد نصب كمين محكم تم القاء القبض على المتهم أثناء محاولته الفرار الى إقليم كردستان".

وأضاف، انه "تم تقديمه إلى الجهات القضائية لاتخاذ الاجراءات المناسبة بحقه وفقاً للقانون".

وتابع البيان، "نؤكد الاستمرار برصد مثل هذه الحالات واتخاذه الاجراءات القانونية اللازمة لمعالجتها لما تحمله من اساءة للدين والمعتقدات والرموز الدينية من جهة وتهديدها للسلم المجتمعي من جهة أخرى".

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