شنق وإطلاق نار.. انتحار شخصين في بغداد

2022/09/11 | 14:39 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بانتحار شخصين بأسلوبي الشنق واطلاق النار في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "مفوض في مديرية استخبارات بغداد قسم مراقبة السرية، انتحر داخل مقر استخبارات ومكافحة ارهاب بغداد ضمن منطقة الرشاد بأسلوب اطلاق النار على نفسه من سلاح نوع مسدس عائد له".وأضاف المصدر، أن "امرأة أخبرت السلطات بانتحار زوجها تولد ١٩٩٠ بأسلوب الشنق بواسطة حبل مربوط بالمروحة السقفية داخل احدى غرف المنزل ضمن منطقة جكوك".

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