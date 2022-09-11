مكافحة ارهاب كردستان: مقتل واصابة 3 من حزب العمال بقصف تركي في سنجار

2022/09/11 | 14:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كردستاناعلن جهاز مكافحة ارهاب كردستان، اليوم الأحد، مقتل واصابة 3 من حزب العمال الكردستاني بقصف تركي في قضاء سنجار.وذكر الجهاز في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "طائرة بدون طيار تابعة للجيش التركي، استهدفت مركبة تابعة لحزب العمال الكردستاني بين قريتي بارا وبهرافة في قضاء سنجار".واضاف ان "اثنين من مقاتلي حزب العمال الكردستاني، قُتلا واصيب آخر بجروح بليغة، جراء القصف".

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