التربية توافق على قبول طلبة الابتدائية

2022/09/11 | 14:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداعلنت وزارة التربية، اليوم الأحد، الموافقة على قبول طلبة الابتدائية"المسرعين" بمدارس المتميزين وثانوية كلية بغداد.وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "وزير التربية علي حميد الدليمي، وافق على قبول الطلبة المسرعين في المرحلة الابتدائية الحاصلين على معدل لا يقل عن (75%) في الامتحانات الوزارية للمرحلة الابتدائية (الدور الثاني) في مدارس المتميزين وثانويات كلية بغداد للعام الدراسي 2022 – 2023، استثناء من الطاقة الاستيعابية ومن الخضوع الى اختبار الذكار والتحصيلي الخاص بالتقديم للقبول في تلك المدارس".

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