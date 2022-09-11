أوكرانيا تستعيد أكثر من 3000 كلم مربع من القوات الروسية

2022/09/11 | 14:45 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أعلنت أوكرانيا، الأحد، أن قواتها استعادت من القوات الروسية مناطق يتجاوز مجموع مساحتها 3000...

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