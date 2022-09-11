2022/09/11 | 14:45 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاحد، 11 أيلول، 2022، توجيها تخص الزيارة الأربعينية....

ظهرت المقالة الكاظمي يترأس اجتماعا أمنيا وخدميا لإنجاح زيارة الأربعينية أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يترأس اجتماعا أمنيا وخدميا لإنجاح زيارة الأربعينية) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يترأس اجتماعا أمنيا وخدميا لإنجاح زيارة الأربعينية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).