رئاسة البرلمان تكشف لـ(واخ) عن موعد عودة عقد الجلسات.. هذا الهدف منها!

2022/09/11 | 14:46 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

واخ – خاص

أعلن نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله، اليوم الاحد، عن عقد اجتماع لرئاسة مجلس النواب الأسبوع المقبل.

وقال عبد الله في تصريح لوكالة “خبر برس” (واخ) ان” الموظفين والعاملين في مجلس النواب بدأوا باستئناف الدوام والعودة لاعمالهم الوظيفية الروتينية”.

وأضاف عبد الله انه “خلال فترة وجيزة سيستعيد البرلمان نشاطه ويبدأ بأعماله وسيتم عقد اجتماع لهيئة الرئاسة في الاسبوع القادم”.

واشار الى ان “عقد أول جلسة للمجلس تحتاج الى تفاهمات سياسية”، مستبعدا “عقد جلسات لإكمال الاستحقاقات الدستورية وذلك لعدم وجود بيئة سياسية مناسبة حاليا”.

وتابع ان “الجلسات ستقتصر على مناقشة واقرار المشاريع التي تبناها المجلس بهذا الفصل التشريعي ولعل من اهمها مسالة التصحر وشح المياه”.

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