الكاظمي يرأس اجتماعا خاصا بمتابعة إجراءات زيارة أربعينية الإمام الحسين

2022/09/11 | 14:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ترأس رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة السيد مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، اجتماعاً أمنياً خدمياً خصص لمتابعة التحضيرات، والاستعدادات الجارية، والإجراءات المتبعة لإنجاح زيارة إحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام).

وأكد السيد الكاظمي التزام أعلى مستوى الاستعداد الأمني والصحي والخدمي، ورفع درجات الجهوزية؛ لتأمين مجريات الزيارة بانسيابية وأمان، ومن دون أن تشوبها أي نواقص، أو حوادث جانبية.

وشدد سيادته على الأجهزة الخدمية أن تضع في أولوياتها تقديم كل وسائل الانسيابية لمجريات الزيارة، ومعالجة العوائق حال ظهورها، والتأكيد على تقديم جميع الخدمات اللازمة، ومعالجة الحالات الطارئة.

ووجه السيد الكاظمي الأجهزة المعنية بوضع أهمية المناسبة نصب أعينها، وأن تقدّم كل ما يليق بسمعة العراق وأهله الكرام الذين عرفوا بحسن الضيافة والترحاب في هذه المناسبات.

وحضر الاجتماع عدد من وزراء الوزارات الأمنية والخدمية، والقيادات الأمنية، والمسؤولين المعنيين باستقبال الزائرين المشاركين في إحياء هذه المناسبة.

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