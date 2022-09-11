انخفاض المبيعات النقدية من الدولار في مزاد البنك المركزي اليوم

2022/09/11 | 14:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انخفضت المبيعات النقدية من الدولار في مزاد البنك المركزي اليوم الأحد، فيما ارتفعت الحوالات الخارجية.

كما أن “البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، 247 مليونا و 630 الفا و 486 دولارا أمريكيا غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار.

بالإضافة إلى ان عملية الشراء النقدي للدولار من قبل المصارف انخفضت من قيمة المبيعات الاجمالية لتصل الى 18 مليونا و 150 ألفا، فيما ذهبت البقية البالغة 229 مليونا و480 ألفا و 486 دولارا لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات.

كما ان 34 مصرفا قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و 12 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 134 شركة توسط.

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