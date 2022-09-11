التربية تتخذ قرارا بشأن الطلبة المسرعين

2022/09/11 | 14:52 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قبول الطلبة "المسرعين" في المرحلة الابتدائية في مدارس المتميزين وثانوية كلية بغداد.

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