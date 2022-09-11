ماذا سيحصل عند وصول نعش الملكة إليزابيث إلى إدنبرة؟

2022/09/11 | 14:53 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتوجه نعش الملكة إليزابيث الثانية حاليًا إلى إدنبرة، حيث سيتوقف ويسمح للجمهور الإسكتلندي بإلقاء نظرة الوداع والتعبير عن احترامه حتى مساء الثلاثاء.

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