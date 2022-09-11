بودابست: العقوبات الأوروبية ضد روسيا وسيلة لإيذاء الذات

2022/09/11 | 15:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قال تشابا ديميتر السكرتير البرلماني في مكتب رئيس الوزراء الهنغاري، إن العقوبات ضد روسيا أصبحت “وسيلة لإيذاء الذات“ بالنسبة لأوروبا.وشدد المسؤول الهنغاري، على أن كل الأوروبيين شعروا بتأثيرها عليهم، لذلك يجب تغيير سياسة العقوبات.وأضاف: “إن عقوبات الاتحاد الأوروبي لا تساعد في تحقيق أهدافها المحددة لها أصلا، وتضر بأوروبا.لا يوجد شخص […]

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