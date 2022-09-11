النزاهة تعلن أصدار أمر قبضٍ بحق رئيس ديوان الوقف السني السبق عبداللطيف الهميّم

2022/09/11 | 15:24 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة إصدار محكمة تحقيق الكرخ الثانية أمر قبضٍ بحقِّ رئيس ديوان الوقف السني الأسبق.

وقال مصدر مطلع، أن “رئيس ديوان الوقف السني الاسبق عبد اللطيف الهميم هو الرئيس الذي صدر به أمر القبض”.

وأكدت دائرة التحقيقات في الهيئة، بمعرض حديثها عن أمر القبض بحسب بيانها، أنَّ “المحكمة أصدرت الأمر بحقِّ رئيس أحد دواوين الأوقاف الأسبق؛ لارتكابه عدداً من المُخالفات، تمثلت بإصداره أمراً ديوانياً بإيفاد مجموعةٍ من مُوظَّفي الديوان إلى السعوديَّة عام 2016 ضمن الحصة المُقرَّرة لهيئة الحج والعمرة، ومنحهم مُخصَّصات الإيفاد كاملةً، خلافاً لأحكام المادة (3 2) من ضوابط الإيفاد والسفر”.

وأضافت الدائرة إنَّ “رئيس الديوان، قام بصرف مكافأةٍ لبعض المُوظَّفين في الديوان، خلافاً لأحكام المادة(5 أ) من تعليمات تنفيذ الموازنة لعام 2016، مُنوِّهةً بأنَّ أمر القبض صدر استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات“.

من الجدير بالذكر أنَّ الهيئة أعلنت في أوائل شهر نيسان الماضي عن إصدار محكمة تحقيق الكرخ الثانية أمراً باستقدام رئيس أحد الدواوين الأسبق في القضيَّة ذاتها.

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