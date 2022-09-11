2022/09/11 | 15:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني وجه مدرب المنتخب الأولمبي المكلف بقيادة المنتخب الوطني راضي شنيشل، الدعوة للاعبين جديدين للالتحاق بصفوف المنتخب الوطني في بطولة الأردن الرباعية.وذكر اتحاد الكرة في بيان تلقاه /المركز الخبري الوطني /أن “مدرب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شنيشل يوجه باستدعاء لاعبين جدد الى قائمة المنتخب الوطني المركز الخبري الوطني.

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