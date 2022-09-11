الشمري: مدارس أيمن الموصل مُفرغة من الكوادر التدريسية بسبب الواسطات

2022/09/11 | 15:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني دعا النائب عن محافظة نينوى نايف الشمري، اليوم الأحد، وزير التربية للتدخل وإنقاذ مدارس الجانب الأيمن في الموصل مما وصفه “كارثة تربوية” مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد 2022-2023.وقال […]

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