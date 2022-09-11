2022/09/11 | 15:40 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: S7Eyhk_QD0g

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مئات المحاضرين المجانيين يتظاهرون امام مبنى محافظة بغداد محمد جابر عطا - محافظ بغداد) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مئات المحاضرين المجانيين يتظاهرون امام مبنى محافظة بغداد محمد جابر عطا - محافظ بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).