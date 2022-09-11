الحلبوسي وبارزاني يؤكدان أهمية استمرار عمل البرلمان لحين تهيئة الانتخابات المبكرة

2022/09/11 | 15:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الشيخ خميس الخنجر، مع رئيسَ الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، الوضع السياسي في العراق، حيث اكد الجانبان على أهمية استمرار عمل البرلمان لحين تهيئة الانتخابات المبكرة.

وذكر بيان عن مكتب الحلبوسي أن ” رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، يرافقه رئيس تحالف السيادة الشيخ خميس الخنجر، التقى رئيسَ الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني واستعرض الجانبان، خلال اللقاء، الوضع السياسي في العراق، وتداعياته السلبية على البلاد، وضرورة اعتماد لغة الحوار البنَّاء؛ لتجاوز الخلافات والوصول إلى حلول تصبُّ في مصلحة الشعب العراقي، واتباع الأساليب الدستورية والقانونية في تجاوز تداعيات المرحلة الراهنة”.

وأوضح البيان ان “الطرفين أكدا أهميةَ إجراء انتخابات مبكرة بعد تهيئة المتطلبات القانونية ومستلزماتها وفق الآليات الدستورية، يسبقها تشكيل حكومة تتمتع بكامل الصلاحية وتحظى بثقة واطمئنان الجميع ببرنامج حكومي متفق عليه، مع التأكيد على ضرورة استمرار مجلس النواب بعمله لحين موعد الانتخابات”.

وتابع “كما أبدى الجانبان استعدادهم للمساهمة البنّاءة في تقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف، واستعدادهم لتبني أية خطوة تخدم المصلحة الوطنية، وتسهم في السلم المجتمعي، والحفاظ على أمن المواطنين ومصالحهم”.

وأشار البيان أن “تحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني على استمرار التواصل والتنسيق المشترك وتبني مواقف مشتركة تخدم المصالح الوطنية العليا”.

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