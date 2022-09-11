استدعاء لاعبين جديدين لصفوف المنتخب الوطني

2022/09/11 | 15:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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وجه مدرب المنتخب الأولمبي المكلف بقيادة المنتخب الوطني راضي شنيشل، الدعوة للاعبين جديدين للالتحاق بصفوف المنتخب الوطني في بطولة الأردن الرباعية.

وذكر اتحاد الكرة في بيان أن “مدرب المنتخب الوطنيّ راضي شنيشل، قرر إضافةَ لاعبين جدد إلى قائمةِ المنتخب، وهما كل من لاعب الشرطة كرار عامر وحارس مرمى الطلبة دلوڤان مهدي، وسيلتحقان بمعسكرِ المنتخب الوطنيّ الذي سينطلقُ في الرابع عشر من الشهر الحالي”.

وبين أن “قائمةُ المنتخب الوطنيّ قُلصت لأسبابٍ تنوعت ما بين الإصابةِ والإدارية، حيث يتعذرُ على كلٍ من كارديو صديق وبسام شاكر ورسلان حنون وأحمد باسل عن التواجد مع المنتخبِ الوطنيّ”.

وتابع “من المؤمل أن تشهد القائمةُ في الأيامِ القليلة المقبلة إضافةَ لاعبين جدد استعداداً للمشاركةِ في بطولةِ الأردن الدوليّة التي ستقام للفترة من 23-27 أيلول الحالي”.

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