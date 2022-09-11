2022/09/11 | 15:54 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيسا تحالف السيادة خميس الخنجر والحزب الديمقراطي الكردستاني...

ظهرت المقالة بارزاني والحلبوسي والخنجر: يجب استمرار مجلس النواب الحالي لحين انتخابات جديدة أولاً على المسلة.

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