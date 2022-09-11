البنك الإسلامي للتنمية يقر تمويلا لمشاريع في 9 دول بقيمة 1.12 مليار دولار

2022/09/11 | 15:54 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض – مباشر: وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية، خلال اجتماعه الدوري رقم 347 في مقره الرئيس بمدينة جدة، على تقديم مبلغ إجمالي بقيمة 1.12 مليار دولار؛ لتمويل حزمة مشاريع تنموية في مختلف القطاعات في 9 من البلدان الأعضاء.وأعلن …

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