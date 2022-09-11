القوات الأوكرانية تشن هجوما مضادا والجيش الروسي ينسحب من إيزيوم

2022/09/11 | 15:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المزيد من المكاسب للقوات الأوكرانية مع سعيها للتحرك شرقًا ضمن هجوم شرقي بدأ في وقت سابق من هذا الأسبوع.

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