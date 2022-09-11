من الانبار الى كربلاء.. دوائر الخدمية تستنفر لخدمة زوار الأربعينية

2022/09/11 | 15:56 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي فرحان الدليمي وجه، الدوائر الخدمية في المحافظة باستنفار جهودها.

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