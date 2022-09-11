2022/09/11 | 15:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- الانبار

أعلنت قيادة عمليات الأنبار، اليوم الاحد، انها تمكنت قتل (7) إرهابيين ضمن قاطع المسؤولية في صحراء الرطبة بالمحافظة.

وجاء في بيان قيادة العمليات وتلقته (بغداد اليوم) أنه "بناءً على معلومات استخبارية من الفرقة المشاة الخامسة، ومديرية الاستخبارات العسكرية، تفيد بوجود وكـر لعناصـر داعـش الإرهـابـية فـي صـحراء جنـوب الرطبـة وبالتحديـد فـي منطقـة الجلابات، جرى تنفيذ ضربتين جويتين في المنطقة المذكورة آنفاً".

وأوضح البيان أنه "خرجـت قـوة مـن مـقـر قيـادة عمليـات الأنبـار والفرقة الخامسة، ترافقها قوة محمولة جواً؛ لغرض الاطلاع على نتائج الضربات، ومن خلال البحث والتفتيش، جرت متابعة عجلـة نـوع "تنكر"، كان يستخدمها داعش الإرهابي، وتم تفجيـرها من قبل القوة المذكورة".

وأضاف أنه "تـم الاستيلاء على عجلـة حمل صغيرة تابعة الى عناصر داعش الإرهابي، وخلال البحث حدث اشتباك بين القوة المحمولة جواً مع عناصر داعش الإرهابي، وعلى إثرهـا تـم تفجير انتحـاري لنفـسـه فيما تم قتل (۲) من عناصر داعش الارهابي بضربة جوية نفذتها الطائرات المرافقة للقوة".

وأشار الى أن "نتائج الضربتين الجوية الأولى بعد وصول القوة الى مكانها،كانت في العثور على (4) جثث لقتلى العناصر الإرهابية، وجهاز موبايل، ورشاشة متوسطة BKC ، ورمانة قاذفة RBGY عیار 40 ملم عدد /3، ورمانة يدوية، ونصف حاوية عتاد خفيف AK ، ومواد منزلية مختلفة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل 7 ارهابيين بضربتين جويتين في صحراء الرطبة بالانبار) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل 7 ارهابيين بضربتين جويتين في صحراء الرطبة بالانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).