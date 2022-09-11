نائب يدعو التربية للتدخل بانقاذ مدارس الجانب الايمن بالموصل من كارثة تربوية

2022/09/11 | 15:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - نينوىدعا النائب عن محافظة نينوى نايف الشمري، اليوم الأحد، وزير التربية للتدخل وإنقاذ مدارس الجانب الايمن في الموصل من كارثة تربوية مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد 2022-2023.

وقال الشمري في بيان، تلقته (بغداد اليوم) ان "العام الدراسي الجديد على الأبواب والمدارس في الجانب الايمن من مدينة الموصل وغرب نينوى في القرى والنواحي والأقضية تم افراغها من المعلمين والمدرسين نتيجة الواسطات".

واضاف، ان "استمرار هذا الوضع معناه ولادة العام الدراسي في تلك المناطق ميتا لعدم وجود اي كوادر تدريسية في مدارسها ما ينعكس سلبا على المستوى الدراسي لابنائنا الطلبة".

وطالب الشمري وزير التربية الى "التدخل الشخصي باعادة جميع المعلمين والمدرسين الذين تم نقلهم منذ عام 2021 ولغاية شهر الثامن 2022 الى مدارسهم او اتخاذ الاجراءات اللازمة لتغطية النقص الحاد في الكوادر التدريسية باسرع وقت".

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