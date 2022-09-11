"ليتهم فعلوها بحياة إليزابيث".. تعليقات على "هدنة" الأميرين والزوجتين

2022/09/11 | 16:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبرزت الصحف البريطانية، الصادرة الأحد، على صفحاتها الأولى "الهدنة" بين الأميرين وليام وهاري وزوجتيهما كيت وميغن، من خلال ظهورهم المفاجئ معاً في وندسور السبت بعد وفاة إليزابيث الثانية، واعتبرت أنهم "اجتمعوا في الحزن".

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