الأعرجي يؤكد حرص العراق على تطوير علاقاته مع بلغاريا وضرورة حماية السفارات العاملة بالعراق

2022/09/11 | 16:36 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الاحد، أن القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، أصدر تعليمات مشددة إلى القوات الأمنية لحماية السفارات والبعثات العاملة في العراق.

وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان تلقته الوكالة المركزية وتابعته “خبر برس” (واخ)، أن “مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي استقبل، بمكتبه اليوم، القائم بالأعمال البلغاري في بغداد نيكولا دراغانوف”، مبينا انه “جرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين العراق وبلغاريا، والتأكيد على أهمية التعاون والشراكة في المجالات التي تخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين”.

وأكد الأعرجي أن “العراق حريص على تطوير علاقاته مع بلغاريا في مجالات التعاون المتعددة، ومنها العسكرية والأمنية، وكذلك نقل التكنولوجيا والتعاون مع هيئة التصنيع الحربي العراقي”.

وأشار الأعرجي إلى أن “القائد العام للقوات المسلحة، أصدر تعليمات مشدّدة إلى القوات الأمنية، لحماية السفارات والبعثات العاملة في العراق”، لافتا إلى أن “استقرار العراق هو استقرار للمنطقة، وأن وحدة الشعب العراقي قضية مهمة، وحفظ السيادة شيء مقدس بالنسبة للعراقيين”.

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