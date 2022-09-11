محترفون جدد في كرة نادي نفط ميسان

2022/09/11 | 16:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميسان - واع - شذى السوداني عزز نادي نفط ميسان بكرة القدم، اليوم الأحد، صفوفه بمحترفين جدد استعداداً لدوري الكرة الممتاز للموسم المقبل 2022-2023 .وقال مدير إعلام نادي نفط ميسان فراس حمدان الشواي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "السوري ياسين سامية والنيجيري بنيامين والفلسطيني عميد صوافطة وقعوا بشكل رسمي على كشوفات النادي وسيمثلونه في دوري الموسم المقبل".وأضاف، أن "المحترفين الجدد قد التحقوا بمعسكر فرسان المملكة المقام حالياً في أربيل استعداداً للموسم الجديد".

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