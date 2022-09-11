الحلبوسي والخنجر يبحثان مع بارزاني المستجدات السياسية

2022/09/11 | 16:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / بحث رئيس البرلمان محمد الحلبوسي برفقة رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، اليوم الأحد، مع رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزانيمسرور بارزاني.وذكر مكتب الحلبوسي في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أن “الأخير يرافقه الخنجر، ألتقيا رئيسَ حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، حيث جرى خلال اللقاء التباحث حول آخر التطورات السياسية في البلاد”.[…]

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