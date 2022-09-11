البنك المركزي العراقي يعلن وصول احتياطاته الأجنبية إلى أكثر من 85 مليار دولار

2022/09/11 | 16:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان

بيَّنَ البنك المركزي العراقي أنّ

احتياطياته الأجنبية وصلت إلى أكثر من

(85) مليار دولار أمريكي، وهو أعلى مستوى

حقّقه البنك المركزي منذ عام 2003.

وتجاوزت احتياطيات الذهب كذلك لدى

البنك المركزي (13

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