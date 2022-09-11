2022/09/11 | 17:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الاحد، ارتفاع احتياطياته الأجنبية.وذكر البنك المركزي في بيان تلقاه /المركز الخبري الوطني /أنّ “احتياطياته الأجنبية وصلت إلى أكثر من (85) مليار دولار أمريكي، وهو أعلى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المركز العراقي يعلن ارتفاع احتياطاته الاجنبية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المركز العراقي يعلن ارتفاع احتياطاته الاجنبية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المركز العراقي يعلن ارتفاع احتياطاته الاجنبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).