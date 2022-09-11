2022/09/11 | 17:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني بحث رئيس البرلمان محمد الحلبوسي برفقة رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، اليوم الأحد، مع رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني المستجدات السياسية.وذكر مكتب الحلبوسي في بيان تلقاه /المركز الخبري الوطني […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحلبوسي يبحث مع مسرور بارزاني آخر التطورات السياسية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي يبحث مع مسرور بارزاني آخر التطورات السياسية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي يبحث مع مسرور بارزاني آخر التطورات السياسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).