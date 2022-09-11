لقطات مصورة لتشارلز الثالث خلال مراسم تسميته ملكًا لبريطانيا تثير تفاعلا

2022/09/11 | 17:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت لقطات مصورة لملك بريطانيا تشارلز الثالث، خلال مراسم تسميته ملكًا، حالة من التفاعل عبر الشبكات الاجتماعية.

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