الاحتياطي الأجنبي للعراق يقفز الى 85 مليار دولار

2022/09/11 | 17:23 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أعلن البنك المركزي العراقي، الأحد 09/11/2022، وصول احتياطياته الأجنبية إلى أكثر من 85 مليار...

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