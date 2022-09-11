ريال مدريد يسحق مايوركا برباعية في “الليجا”

2022/09/11 | 17:24 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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تمكن فريق ريال مدريد من الفوز على ضيفه ريال مايوركا، اليوم الاحد، بنتيجة 4-١، ضمن فعاليات الجولة الخامسة من الليجا الإسبانية على ملعب سانتياجو برنابيو .وسجل أهداف ريال مدريد، فيدي فالفيردي في الدقيقة (45+3)، وفينيسيوس جونيور في الدقيقة 72، ورودريجو في الدقيقة 89، وأنطونيو روديجر في الدقيقة (90+3)، بينما سجل هدف ريال مايوركا الوحيد فيدات موريكي في الدقيقة 35.

وبهذا الانتصار يستعيد ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الليجا برصيد 15 نقطة، وبفارق نقطتين عن الوصيف برشلونة، بينما تجمد رصيد ريال مايوركا عند 5 نقاط في المركز الثالث عشر.

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