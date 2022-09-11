2022/09/11 | 17:55 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: A35-ROFbMt8
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. دهوك.. الفرع الأول للدیمقراطي الكوردستاني يكرم 61 مناضلة من عوائل شهداء البيشمركة) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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