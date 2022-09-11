تفاصيل حادث السير الذي أودى بحياة عدد من الزوار الإيرانيين في بابل

2022/09/11 | 17:55 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر أمني، اليوم الأحد، تفاصيل حادث السير الذي أودى بحياة 12 زائرا إيرانيا في ناحية الشوملي ببابل.

وأوضح المصدر،أنه “بتاريخ 11/9/2022 حصل حادث اصطدام على الخط السريع قرب جسر ١ بين مركبتين”.

وأضاف، أن “المركبة الأولى أجرة نوع هايسة جمبي، سائقها توفي وما زال مجهول الهوية، أما المركبة الثانية من نوع تريلة فلات إيرانية سائقها مجهول الهوية”.

وأفاد المصدر، أن “المركبة الأولى التي تحمل زواراً إيرانيين تم احتراقها بالكامل مع الزائرين”، مشيرا الى أن عدد الوفيات بلغ 11 إيرانيا مع سائق المركبة الأولى، ليصبح العدد الكلي للمتوفين 12 شخصا”.

وتابع، أن “نسبة التقصير على المركبة الأولى نوع هايسة ٧٠٪ نتيجة الاجتياز الخاطئ، فيما كانت نسبة التقصير على سائق المركبة الثانية من نوع تريلة فلات ايرانية ٣٠٪ للوقوف الممنوع”.

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