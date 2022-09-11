ريال مدريد يحقق انتصاراً كبيراً بنتيجة (4-1) على ريال مايوركا ويتصدر ترتيب الليغا

2022/09/11 | 17:55 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقّق ريال مدريد انتصاراً عريضا بنتيجة (4-1)، خلال مواجهة ريال مايوركا، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الليجا، في معقل الميرنجي ملعب “سانتياجو برنابيو”.

سجل أهداف ريال مدريد، فيدي فالفيردي في الدقيقة (45+3)، فينيسيوس جونيور (72)، رودريجو (89) وأنطونيو روديجر (90+3)، بينما سجل هدف ريال مايوركا الوحيد فيدات موريكي في الدقيقة 35.

وبهذا الانتصار يستعيد ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الليجا برصيد 15 نقطة، وبفارق نقطتين عن الوصيف برشلونة، بينما تجمّد رصيد ريال مايوركا عند 5 نقاط في المركز الثالث عشر.

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