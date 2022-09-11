2022/09/11 | 18:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- كرار خليلكشفت دائرة أحوال الكرادة الشرقية، اليوم الأحد، عن إجراءاتها بشأن حدوث خطأ بإصدار البطاقة الوطنية، فيما أوضحت آلية منح البطاقة والفئات المستثناة من الحجز الإلكتروني.وقال مدير أحوال الكرادة العقيد جاسم كاظم السوداني، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "المديرية تعمل بحسب توجيهات وزير الداخلية، على تبسيط الإجراءات امام المواطنين للحصول على البطاقة الموحدة".وأوضح، "عند حدوث خطأ في البطاقة نتيجة الزخم، يتم استبدالها على الفور"، مشيرا الى أن "مدة نفاذ البطاقة 10 سنوات، واصدارها يتم خلال مدة شهر واحد وقد تستغرق العملية وقت اطول في الطباعة". وبشأن المواطنين المنتهية صلاحية هوية الاحوال المدنية، ذكر السوداني، أن "المديرية تباشر باصدار البطاقة الموحدة للمواطنين المنتهية صلاحية هوية الاحوال المدنية لديهم ويتم استثناؤهم من عملية الحجز الالكتروني".وأضاف، "بعد اتمام الاجراءات يتم منح الموطن رقما خاصا بالاستلام، بالاضافة الى اخطاره برسالة على هاتفه بموعد استلام البطاقة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دائرة أحوال الكرادة الشرقية تمنح استثناء من الحجز الإلكتروني لهذه الفئة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دائرة أحوال الكرادة الشرقية تمنح استثناء من الحجز الإلكتروني لهذه الفئة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).