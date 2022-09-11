احتياطي العراق الأجنبي يرتفع لأكثر من 85 مليار دولار

2022/09/11 | 18:03 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الأحد، وصول احتياطياته الأجنبية إلى أكثر من 85 مليار دولار.وقال المركزي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية إن "احتياطياته الأجنبية وصلت إلى أكثر من (85) مليار دولار أمريكي، وهو أعلى مستوى حقّقه البنك …

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